هيئة الاتصالات تؤجّل تحصيل رسوم الجيل الخامس

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن الهيئة أجلت تحصيل الرسوم من المشغلين المرخص لهما «اتصالات» و«دو» بشأن استخدام الترددات الطيفية المخصصة لشبكة الجيل الخامس «5G» حتى 2021.

وأضاف المسمار في تصريحات للصحفيين أمس على هامش أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطيف الترددي، والذي تستضيفه الهيئة في أبوظبي:

«لم نحصل حتى الآن أية رسوم من المشغلين عن عامي 2019 و2020 بخصوص الجيل الخامس، وسنبدأ تحصيلها اعتباراً من العام المقبل بهدف تحفيزهم على تسريع إصدار الخدمات وسرعة انتشارها بأسعار مناسبة».

ولفت إلى أن الهيئة لا تحمل المشغلين رسوماً باهظة على أسعار الخدمات المقدمة حتى لا يعزف المستهلكون عنها، مشيراً إلى أن الرسوم التي تحصلها الهيئة تعد منخفضة للغاية وتقل بنسبة تصل إلى 50% عن المتوسط العالمي، وفقا ادراسات أجرتها الهيئة أخيراً.

وأوضح أن شبكة الجيل الخامس تغطي حالياً أكثر من 60% من المناطق المأهولة في الدولة و المدن الرئيسية بكل إمارة .

الجاهزية لإكسبو

وأكد جاهزية البنية التحتية لقطاع الاتصالات لاستقبال الحدث الأضخم في المنطقة «إكسبو 2020»، مشيراً إلى أن مساحة المعرض بالكامل ستكون مغطاة بتقنية وتكنولوجيا الجيل الخامس بما يؤهلها لتكون مدينة ذكية في المستقبل.