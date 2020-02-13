1.98 مليار درهم أرباح الدار العقارية خلال 2019

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أظهرت النتائج المالية لشركة الدار العقارية للعام 2019 نمواً في صافي أرباحها بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.98 مليار درهم.

وذلك بفضل نمو أعمالها في وحدتي المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 14.5 فلساً عن كل سهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالأرباح الموزعة عام 2018، والتي بلغت 14 فلساً عن كل سهم.

وحققت الشركة مبيعات قياسية من المشاريع التطويرية خلال 2019، بلغت 4 مليارات درهم مع نمو بنسبة 53%، نتيجة لإطلاق مشاريع جديدة - الريمان، الريمان 2، ليا.

والسعديات ريزرف إلى جانب المبيعات القوية لمشاريع ياس إيكرز ووست ياس وممشى السعديات.

وارتفعت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية قيد الإنجاز إلى 4.4 مليارات بنهاية 2019 (مقارنة بـ 4.2 مليارات درهم بنهاية 31 ديسمبر 2018).

وقال محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية:

يستفيد القطاع العقاري في أبوظبي من النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد المحلي نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للثقافة والتبادل التجاري ومزاولة الأعمال، ويعود الفضل في ذلك إلى الاستثمارات الحكومية والخطط والسياسات الجديدة الداعمة لقطاع الأعمال.

وتمكّنت الدار العقارية، من مواكبة التغيرات المتسارعة والاستفادة من الفرص الناشئة لتحقيق قيمة إضافية لمساهميها.