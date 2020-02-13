«فيسبوك» يدرب 1000 رائدة أعمال إماراتية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

بدأت أمس في مركز أبوظبي للشباب، أولى ثمار اتفاقية شراكة وقعها صندوق خليفة لتطوير المشاريع مع شركة «فيسبوك» لتوفير التدريب والدعم لنحو 1000 من رائدات الأعمال في الإمارات.

وذلك من خلال مبادرة «فيسبوك» العالمية #SheMeansBusiness.

وأشارت موزة الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تصريحات للصحفيين عقب توقيع الاتفاقية إلى انطلاق برنامج الدورات التدريبية بمركز أبوظبي لنحو 25 من رائدات الأعمال.

مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي المتفق عليه مع فيسبوك سيتم تطبيقه في مختلف إمارات الدولة على مدى 6 أشهر. ويساعد البرنامج رائدات الأعمال في تسويق مشاريعهن عبر منصات التواصل الاجتماعي

ولفتت إلى أن الشراكة مع «فيسبوك» تنسجم مع استراتيجية الصندوق لدعم المرأة وتمكينها.

كما تعكس جهود الصندوق لتوفير الفرص والتدريب والتمويل للنساء في الدولة اللاتي يطمحن لبدء مشاريعهن الخاصة وتطويرها لتصبح مشاريع ناجحة ومؤثرة. وأكدت أن قطاع ريادة الأعمال في الدولة يشهد إقبالاً متزايداً من النساء.

حيث إن 80 % من النساء في الإمارات يتجهن إلى إطلاق مشاريعهن الخاصة كأفضل الخيارات المهنية المتاحة.

وأوضحت ديريا ماتراش، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى فيسبوك أنه منذ تأسيس برنامج #SheMeansBusiness في دبي عام 2017، دربت شركة فيسبوك 14 ألف سيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على كيفية استخدام فيسبوك وأنستغرام للتواصل والمشاركة وتنمية أعمالهن.

وقالت: هناك تفاؤل كبير بهذا العام، حيث يستمر البرنامج في تحفيز روح ريادة الأعمال في دولة الإمارات ودعم السيدات لإنجاح مساعيهن الرامية إلى خوض مجال الأعمال وتطوير مشاريعهن في ظل الاقتصاد الرقمي.