الدرهم عملة تسوية ضمن منصة «بنى»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق النقد العربي ومصرف الإمارات المركزي تضمين الدرهم الإماراتي كعملة تسوية مستخدمة في منصة «بنى» للمدفوعات العربية.

وذلك في إطار التحضير لإطلاق منصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للصندوق وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية بالمنصة.

وستقدم منصة «بنى» خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدرهم الإماراتي إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

كما ستقدم المنصة متعددة العملات خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.