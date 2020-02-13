توصية بخفض رأس مال «ديار»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «ديار للتطوير» نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت الإيرادات 603.7 ملايين درهم مقابل 643.7 مليوناً في 2018 كما بلغ صافي الأرباح 71.5 مليون درهم.

وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الأول في 11 فبراير موضوع إعادة هيكلة رأس مال الشركة، وأوصى المجلس بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 1.53 مليار درهم، وذلك بحسب قوانين وإجراءات هيئة الأوراق المالية والسلع والقوانين المعمول بها في الدولة.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: حققت ديار خلال 2019 العديد من الإنجازات المهمة، أهمها استكمال وتسليم منطقة «أفنان ديستريكت»، وهي المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني «ميدتاون».

كما يتم العمل حالياً على تسليم منطقة «دانية ديستركت». وبدأنا عملياتنا في 3 مشاريع للضيافة تضم 1000 وحدة فندقية. ونستعد خلال 2020 لإطلاق مناطق جديدة في مشروع «ميدتاون»، وسيكون مشروع بيلا روز السكني جاهزاً للتسليم بنهاية العام.