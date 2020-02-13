2.22 مليار أرباح «أدنوك للتوزيع» بنمو %4.2 والتوزيعات 10 فلوس للسهم

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، زيادة صافي الأرباح عن عام 2019، بنسبة 4.2 % عن 2018، لتصل إلى 2.22 مليار درهم.

وارتفعت ربحية 2019 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة 2.3 %، لتصل إلى 2.84 مليار. وزادت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزون)، إلى 2.72 مليار درهم بنسبة نمو 7.2 %، مقارنةً بالعام الماضي.

وارتفعت كميّات الوقود المباعة بنسبة 0.7 % في 2019، مقارنة بـ 2018.

وسجّلت التدفقات النقدية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها المصاريف الرأسمالية)، ارتفاعاً بنسبة 16.4 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.33 مليار درهم في 2019.

كما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 11.8 % خلال 2019، مقارنة بالعام السابق. وانخفضت التكاليف التشغيلية 8.6 % خلال 2019، مقارنة بـ 2018.

الربع الرابع

وارتفع صافي الأرباح خلال الربع الرابع 2019، ليصل إلى 496 مليون درهم، بزيادة 11.3 %، مقارنة بالربع الرابع 2018.

كما ارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الرابع 2019، لتصل إلى 658 مليون درهم، بزيادة قدرها 6.5 %، مقارنة بالربع الرابع 2018، معزّزة بالأداء التشغيلي القوي لقطاعي الوقود وغير الوقود بالشركة.

وسجّلت كميات الوقود الكلية المباعة ارتفاعاً بنسبة 2 % خلال الربع الرابع 2019، مقارنة بالربع الرابع 2018، نتيجة لتحسّن مبيعات قطاع التجزئة.

وارتفاع كميات الوقود المباعة في القطاع التجاري، مدعومة بالحملات الترويجية الجديدة للشركة.

توزيعات أرباح

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 1.19 مليار درهم (بواقع 9.55 فلوس للسهم) للنصف الثاني 2019.

وفقاً لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 31 مارس. وسيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للعام بذلك 2.39 مليار درهم (بواقع 19.10 فلساً للسهم)، للعام المالي 2019، حال موافقة المساهمين.

ويعكس ذلك زيادة بنسبة 62 % في توزيعات الأرباح السنوية لعام 2019، مقارنة بـ 2018، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، ما ينتج عنه عائد سنوي على الأرباح بنسبة 6.4 % لعام 2019 (وفقاً لسعر 2.97 درهم للسهم في 11 فبراير).

ودفعت الشركة نصف أرباح 2019 في أكتوبر الماضي، بينما تتوقع دفع النصف الثاني في أبريل 2020، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

قدرة على النمو

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: ملتزمون بتحويل شركة أدنوك للتوزيع، لتصبح شركة عالمية المستوى، تركّز على تقديم تجربة مميزة للعملاء، ما يثبت قدرتنا على النموّ، مصحوباً بتركيزنا على تحقيق الأرباح.

سنستمر في التركيز على تعزيز مستوى خدمة العملاء، مع البحث عن فرص التوسُّع محلّياً ودولياً، وسنعمل على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بنا، للوصول إلى شريحة أكبر من السوق، والحفاظ على معدّل نموّنا. كما سنستمر في جهودنا لخفض التكاليف التشغيلية، وتفعيل النفقات الرأسمالية، كأحد أهم أولوياتنا في الفترة القادمة.