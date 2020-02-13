205 ملايين أرباح «سيراميك رأس الخيمة»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أظهرت النتائج المالية لشركة سيراميك رأس الخيمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 تسجيل صافي ربح بلغ 205.2 ملايين درهم مع ارتفاع هوامش الربح الإجمالية بنسبة 33.2% بواقع 120 نقطة أساس سنوياً.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 15% وبشكل أسهم منحة بواقع 5%.

وبلغ إجمالي الإيرادات 2.57 مليار درهم بانخفاض 5.6% نتيجة ظروف السوق الإقليمية الصعبة والمنافسة المتزايدة في أسواق التصدير. وعلى أساس العملة الثابتة في 2018، انخفض إجمالي الإيرادات 2.8% على أساس سنوي.

واستمر أداء قطاع مستلزمات المائدة والأدوات الصحية في تحقيق نمو قوي مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.2% و4% على أساس سنوي على التوالي.

وجاء ارتفاع إيرادات مستلزمات المائدة من خلال الدعم في النمو القوي لأسواق أمريكا والإمارات وآسيا، في حين نما قطاع الأدوات الصحية في جميع الأسواق عدا الإمارات وبنغلاديش.

وأظهرت أعمال الشركة بالسعودية أداءً قوياً من خلال نمو الإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي إلى 271.8 مليون درهم مدعومة بنمو أعمال تجارة الجملة.

في حين كان قطاع المشاريع مستقراً خلال العام.

ونمت إيرادات البلاط بنسبة 6.9% لتبلغ 248.7 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات الأدوات الصحية بنسبة 41.6% لتصل إلى 23.2 مليون درهم.

وبدأت عمليات المجموعة في الهند بشكل انسيابي من خلال زيادة إنتاج الألواح، زيادة الصادرات وخفض تكاليف الإنتاج.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي للمجموعة: بالنظر إلى المستقبل، فإن من أهم أولوياتنا لـ2020 الحفاظ على مستوى إيراداتنا في الإمارات، بنغلاديش، الهند.