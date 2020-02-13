575 مليون درهم أرباح «دانة غاز»

المصدر: (الشارقة- البيان)

أعلنت شركة دانة غاز ارتفاع صافي أرباح الشركة ليصل إلى 157 مليون دولار (575 مليون درهم) في 2019 مقارنة بصافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) في 2018.

وتعد هذه أعلى أرباح سنوية تحققها الشركة خلال السنوات السبع الماضية.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: نتطلع إلى استكمال أعمال التوسعة بكردستان العراق في موعدها المحدد.

حيث يتوقع بدء الإنتاج والبيع من أول خطوط معالجة الغاز في 2022، ما سيرفع حجم إنتاجنا من 400 مليون قدم مكعبة قياسي من الغاز يومياً إلى 650 مليوناً.

ويستحوذ إقليم كردستان العراق على ٪90 من احتياطيات الشركة، لذا سنواصل التركيز على الإقليم لنتمكن من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكاناته الهائلة والواعدة.

وخلال النصف الثاني 2019، أجرت الشركة مراجعة استراتيجية لأصولها في مصر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من محفظة الأصول الاستثمارية.