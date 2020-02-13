6.2 مليارات درهم صافي أرباح إعمار العقارية في 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إعمار العقارية» تحقيق صافي أرباح بلغ 6.2 مليارات درهم مقارنةً بالسنة المالية 2018 التي حقّقت فيها أرباحاً صافية بلغت 6.13 مليارات.

وسجّلت إعمار إيرادات بلغت 24.58 مليار درهم خلال 2019.

وحافظت «إعمار» على أدائها الإيجابي، حيث سجّلت مبيعات عقارية في دبي بقيمة 14.94 مليار درهم.

وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: اتسم أداء «إعمار» خلال 2019 بالمرونة، مع استمرار النمو في ظل التحديات الحالية التي يشهدها السوق.

والنجاح الذي شهدته «إعمار» في مبيعاتها خلال 2019 هو دليلٌ على جودة منتجاتها وتميز الأشخاص الذين يقفون وراءها.

ومع بداية كل عام، نضع لأنفسنا أهدافاً أكثر طموحاً من العام السابق في كل المجالات التي نعمل بها لضمان الحفاظ على مستويات الثقة التي ارتبط بها اسم الشركة.

وقد أدت الجهود المستمرة في رفع فعالية مواردنا ومراجعة أساليب العمل إلى المساهمة بشكل مباشر في تطور أداء الشركة ونتائجها.

وأضاف: من أهم أولوياتنا استقطاب أفضل المواهب للاستمرار في تحقيق أهداف الشركة. كما يعمل فريق الإدارة بجهد كبير ومستمر على تعزيز مستويات خدمة وسعادة العملاء.

بالإضافة إلى تحقيق نتائج متميزة للمساهمين، كما نقوم أيضاً بتطبيق عدد من المبادرات الرقمية الجديدة التي ستضيف قيمة كبيرة للعملاء من خلال تطوير منتجات وخدمات الشركة.

تسليم وحدات

قامت «إعمار» بتسليم أكثر من 63 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق الدولية حتى اليوم.

ويجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في الإمارات، وأكثر من 14 ألف وحدة في الأسواق الدولية.

بلغ إجمالي قيمة المبيعات المتراكمة للوحدات قيد الإنجاز 45.79 مليار درهم، تبلغ حصة السوق المحلية منها 33.73 ملياراً، سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

إعمار للتطوير

وحققت «إعمار للتطوير» خلال العام 2019 أرباحاً صافية بلغت 2.7 مليار درهم وإيرادات قدرها 12.74 ملياراً.

وأطلقت «إعمار للتطوير» خلال 2019، 22 مشروعاً جديداً في مختلف وجهاتها بدبي، وباعت 70% من الوحدات التي أطلقتها في 2019.

وسجلت عمليات إعمار الدولية نمواً بنسبة 43% في الإيرادات لتبلغ 4.39 مليارات في 2019، مقارنةً بـ 3.08 مليارات في 2018، ويعود ذلك إلى حدٍ كبير لعملياتها في مصر والهند.

وتمثّل عمليات «إعمار الدولية» 18% من إجمالي إيرادات المجموعة. وفي 2019، حصلت إعمار مصر على قطعة أرضٍ مساحتها 500 فدان في مدينة الشيخ زايد، لإنشاء مجمّع متعدد الاستخدامات.

إعمار مولز

سجلت إعمار مولز في 2019 صافي ربح بلغ 2.28 مليار درهم مقارنةً بصافي أرباح 2018 البالغة 2.23 مليار.

وحققت «إعمار» من أنشطتها في الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إلى جانب «إعمار مولز» إيرادات بلغت 7.29 مليارات، بما يمثّل %30 من إجمالي إيرادات المجموعة.