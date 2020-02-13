«الاقتصاد» تبحث دعم الشراكة في الابتكار مع فنلندا

المصدر: أبوظبي - البيان

قال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وجمهورية فنلندا تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة على كافة الصعد.

كما نجح الجانبان خلال المرحلة الماضية في تطوير العديد من الشراكات المهمة في مجالات حيوية مثل الابتكار وريادة الأعمال والتعليم إلى جانب الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات في إطار مساعيها لتنفيذ استراتيجياتها الوطنية الخاصة بالابتكار والابتكار المتقدم والذكاء الاصطناعي، تحرص على الاطلاع على كافة التجارب الدولية الرائدة في مختلف المجالات ذات الصلة.

وتأتي فنلندا كأحد أهم شركاء الدولة في هذا الصدد، كما أننا حريصون على الاستفادة من التجربة الفنلندية السباقة في الابتكار عالمياً.

ونتطلع في المرحلة المقبلة لتطوير مزيد من النماذج المتقدمة للتعاون في القطاعات التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة، بالاستفادة من العديد من القواسم المشتركة بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال وفد رفيع المستوى من فنلندا برئاسة ميكا لينتيلا، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، وبحضور ماريانا نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة الإمارات.

وسيفيري كينالا، المفوض العام لفنلندا في إكسبو دبي. اتفق الجانبان على التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الابتكار بين البلدين.

كما تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بسبل توظيف الطاقات البحثية والعلمية لدى الجانبين في مجالات الاقتصاد الدائري، وتكنولوجيا الكمّ وتطبيقاتها، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني وغيرها.

ريادة الأعمال

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وجمهورية فنلندا تجتمعان في العديد من القواسم المشتركة.

، إذ يعتبر البلدان من الدول صغيرة الحجم، إلا أنهما من خلال رؤية تنموية متقدمة وخطط استراتيجية طموحة تعتمد على التنويع والتحول نحو اقتصاد مبتكر وتعزيز الاستثمار في مجالات التعليم والبحوث العلمية والتطوير وتمكين ريادة الأعمال وتبني وتشجيع الشركات الناشئة، نجح البلدان في تعزيز تنافسيتهما عالمياً.

رؤية متقدمة

أكد معالي سلطان المنصوري حرص الدولة على الاطلاع على تجربة فنلندا ونقلها في مجالات الذكاء الاصطناعي وسبل توظيفه في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وأوضح في المقابل أن دولة الإمارات تمتلك رؤية متقدمة في هذا الصدد من خلال استراتيجية طموحة لتنمية قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية توثيق الروابط فيما بين المؤسسات والجهات المعنية بهذا الصدد من الجانبين لتبادل الخبرات والتجارب.