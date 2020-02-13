جمارك أبوظبي تكرّم الموظفين المتميزين

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت جمارك أبوظبي الملتقى السنوي الثاني للموظفين بفندق دبليو بجزيرة ياس بأبوظبي. حضر الملتقى عدد كبير من موظفي ومفتشي الجمارك.

وعلى رأسهم راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، إضافة إلى المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومديري المراكز الجمركية.

وتم الإعلان رسمياً عن إطلاق مجلس الشباب لموظفي جمارك أبوظبي، بالإضافة إلى تكريم الموظفين والمفتشين المتميزين بعدد من الجوائز، تشمل جائزة الصقور .

وجائزة الحصن وجائزة الموظفين المبتكرين، وتوزيع الدروع وشهادات الشكر والتقدير والتقاط الصور التذكارية في أجواء تفاعلية بنّاءة.

نتائج إيجابية

وقال راشد المنصوري: نلتقي لنقف على ما أنجزناه من نتائج إيجابية متميزة خلال العام الماضي، ونشد على أيدي وسواعد من عملوا بجد واجتهدوا وتميزوا وأبدعوا وابتكروا، فهم من ساعدونا في توصيل رسالة وأهداف الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وعلى إنجاز ما تم تحقيقه من قفزة كبيرة في تنفيذ إنجازات خارطة الطريق بشكل فاق توقعات الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير المؤسسة.

وذلك من حيث نسبة وحجم الإنجاز، وكذلك الوقت القياسي لتحقيقه، فلقد ارتفع مؤشر تصنيف البنك الدولي من 81.1 إلى 85% .

وهو المؤشر الذي يقيس الوقت والتكلفة المرتبطين بالعملية اللوجيستية لتصدير واستيراد البضائع، بالإضافة إلى قياس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على معياري الوقت والتكلفة التراكمية، بالوصول إلى المركز الأول إقليمياً والثامن والخمسين عالمياً.

وأشار إلى أنه تم تصنيف جمارك أبوظبي كإحدى أفضل جهتين ضمن مستوى النضج على مستوى الإمارة بنسبة 93.9% من بين 29 جهة حكومية حسب تقييم مركز الإحصاء أبوظبي في برنامج المؤشر الإحصائي في أبوظبي 2019.

الكفاءات الوطنية

وقال: في مجال التوطين ودعم الكفاءات الوطنية، عملنا على تمكين الكوادر الإماراتية في مجال حماية الحدود، برفع نسبة التوطين خلال العام الماضي في كل المراكز الجمركية المنتشرة في إمارة أبوظبي إلى نسبة 100%.

كما عززنا من كفاءة المفتشين باستحداث تقنية تدريب حديثة عبر الواقع الافتراضي للعمليات الجمركية والتفتيش الجمركي على اختلاف المراكز الجمركية البرية والبحرية والجوية بنسبة 100%.

بالإضافة إلى ذلك قلصنا متوسط زمن التخليص الجمركي عن البضائع في المراكز الجمركية المختلفة من 47 دقيقة في العام 2018 إلى 13 دقيقة فقط في 2019.