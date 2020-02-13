أرباح مليار ية قوية لكبرى الشركات الوطنية

8.69



«اتصالات»



ارتفعت صافي أرباح مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، الموحدة العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين إلى 8.69 مليارات درهم في عام 2019، بزيادة 0.9% مقارنة بنحو 8.61 مليارات في عام 2018.

وقالت الشركة إن إيراداتها الموحدة وصلت إلى 52.19 مليار درهم بانخفاض طفيف 0.38%، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الشركات الدولية وتقلب سعر الصرف. وارتفع إجمالي الأصول إلى 128.28 مليار درهم في نهاية العام الماضي.



6.2

«إعمار العقار ية»

حققت شركة «إعمار العقارية» صافي أرباح 6.2 مليارات درهم في 2019. وسجّلت إيرادات 24.58 مليار درهم.

وسجّلت المبيعات العقارية في دبي 14.94 مليار درهم، وبلغت إجمالي قيمة المبيعات المتراكمة للوحدات قيد الإنجاز 45.795 مليار درهم.وحققت «إعمار للتطوير» أرباحاً صافية بلغت 2.7 مليار درهم، وإيرادات قدرها 12.74 مليار درهم .



5.1

«دبي الإسلامي»

حقق بنك دبي الإسلامي نمواً في صافي الأرباح عن عام 2019 بنسبة 2% إلى 5.1 مليارات درهم، وارتفع إجمالي الدخل إلى 13,6 مليار درهم، بزيادة 17%، وحافظت المصاريف التشغيلية على استقرارها عند 2,35 مليار درهم.وأوصى مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% خاضعةً لموافقة الجمعية العمومية.



2.6

«أبوظبي الإسلامي»





حقق مصرف أبوظبي الإسلامي، ارتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 4.0% عن العام 2019 إلى 2.6 مليار درهم، ونمت الأرباح التشغيلية 4.4% إلى 3.26 مليارات درهم، مدفوعةً بالنمو في أصول تمويل العملاء بنسبة 3.1% إلى 81.1 مليار درهم،

وبلغت الأصول 125.9 مليار درهم، بزيادة 0.6%، وزادت أصول تمويل العملاء 3.1% إلى 81.1 مليار درهم، مع زيادة مخصصات خسائر التمويل والاستثمار 6.1%.



2.22

«أدنوك للتوز يع»

ارتفعت أرباح شركة أدنوك للتوزيع عن عام 2019 بنسبة 4.2% إلى 2.22 مليار درهم. وارتفعت كميّات الوقود المباعة بنسبة 0.7%، وسجّلت التدفقات النقدية الحرة ارتفاعاً بنسبة 16.4% إلى 2.33 مليار درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 1.19 مليار درهم بواقع 9.55 فلوس للسهم للنصف الثاني من 2019، ليبلغ إجمالي توزيع الأرباح للعام 2.39 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 62% مقارنة بالعام المنصرم.