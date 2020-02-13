«موديز»: قوة اقتصاد الإمارات استثنائية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مراجعتها الدورية، التصنيف القوي للإمارات عند (Aa2). وقالت إن الملف الائتماني السيادي للدولة يحظى بالدعم الكامل من حكومة أبوظبي وميزانيتها العمومية القوية.

وأضاف التقرير أن القوة الاقتصادية للدولة المصنفة عند aa3 عالية للغاية واستثنائية، تتجلى في نصيب الفرد المرتفع جداً من الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، والتنويع الاقتصادي للإمارات كافة.

وأشار التقرير إلى أن القوة المؤسسية المصنفة (a2) مدعومة بإطار مؤسسي قوي وفاعلية عالية، متوازنة ببيانات وشفافية ملموسة، لافتاً إلى أن القوة المالية المصنفة (aa1) تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية القوية للغاية لحكومة أبوظبي، التي تدعم الحسابات المالية الموحدة لدولة الإمارات، وديون الكيانات المرتبطة بالحكومة.

وفي أحدث تقرير نشره موقع «ويلث فيس» الأمريكي أبرز مدى التقدم الذي أحرزته الإمارات، وبسرعة فائقة خلال العقود القليلة الماضية، لتصبح واحدة من أكثر الاقتصادات أهمية وتنوعاً في المنطقة، فكانت رحلة لا تصدق.

وقال التقرير إن الإمارات تصنف وفقاً لشركة كيرني الأمريكية للاستشارات، ضمن أفضل 20 دولة فيما يتعلق بخدمات الأعمال العالمية، علاوة على ذلك جاءت في المرتبة 31 في قائمة فوربس لأفضل الدول في ممارسة الأعمال.

وفي حين يتمتع اقتصاد الإمارات بالفعل بنصيب مرتفع للفرد من الناتج المحلي، إلى جانب فائض تجاري سنوي كبير، فإن الأمور تبدو أفضل لعام 2020. وشدد التقرير على أن سوق الإمارات ينطوي على إمكانات هائلة للمستثمرين الراغبين، وهناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق عائد مرتفع على الاستثمار.