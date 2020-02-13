44 شركة مُدرجة لم تعلن نتائجها

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أظهر رصد «البيان الاقتصادي» أن نحو 44 شركة من إجمالي 115 شركة محلية مدرجة لم تعلن عن نتائجها المالية السنوية رغم اقتراب المهلة المحددة بواقع 45 يوماً والمقررة يوم السبت القادم أو مع مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

ووفق الرصد، أعلنت 71 شركة محلية مدرجة (مساهمة عامة وخاصة) عن نتائجها السنوية حتى نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 37 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و34 شركة في سوق دبي المالي. فيما لم تعلن حتى الآن 28 شركة في سوق أبوظبي و16 شركة في سوق دبي. ولا يشمل الرصد الشركات مزدوجة الإدراج في السوقين.