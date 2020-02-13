ملتقى حول الاستدامة الاقتصادية بالشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، عقد «ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2020» الذي تنظمه منطقة الشارقة الأمنية بالتعاون مع الغرفة، في 24 فبراير.

وتم اعتماد الشعار الجديد للملتقى المتمثل بـ«الشارقة أمان واقتصاد مستدام»، كما سيتم هذا العام التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، بهدف تحقيق أداء عمل متكامل لإقامة الملتقى الذي سيناقش هذا العام نتائج الأداء الأمني والشرطي في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وأثر تقديم الخدمات الرقمية على استدامة اقتصاد الإمارة، وتكاملية القطاع الحكومي والخاص لتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي انعقد في مقر الغرفة مؤخراً.