تضمين الدرهم الإماراتي عملة تسوية ضمن منصة "بنى" للمدفوعات العربية

المصدر: وام

أعلن صندوق النقد العربي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تضمين الدرهم الإماراتي كعملة تسوية مستخدمة في منصة "بنى" للمدفوعات العربية وذلك في إطار التحضير لإطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة للصندوق وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية بالمنصة.

وستقدم منصة "بنى" خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدرهم الإماراتي إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

كما ستقدم المنصة متعددة العملات خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

ويتوفر لمنصة "بنى" قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

يذكر أن المنصة متاحة لكل البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.