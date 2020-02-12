90 مليار درهم مساهمة "الاتصالات" في الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال ماجد المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، ان مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني تقدر حاليا بنحو 90 مليار درهم بنسبة تعادل 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي.



واضاف المسمار، علي هامش المؤتمر الخامس لإدارة الطيف الترددي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كلمة القاها نيابة عن حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة: " ان المساهمة الكبيرة لقطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني تجعل من الصعب تجاهله ونحن في الامارات نفخر بعدم اضاعة الوقت عندما يتعلق الامر بتمهيد الطريق للمستقبل".

واوضح ان المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي عقد في مصر العام الماضي شكل نقطة تحول في مجال الطيف الترددي والجيل الخامس أو الاتصالات المتنقلة الدولية، حيث بدأ تطبيق خطط الجيل الخامس على أرض الواقع بعد هذا المؤتمر.

وتابع: بدأت الحكومات بالتنسيق مع المشغلين لتخصيص الترددات وبدأت المشاريع المستقبلية الحقيقية تظهر على وسائل الإعلام.

وذكر المسمار ان الهيئة اعتمدت فور انتهاء المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، نهجاً تحفيزياً لتشجيع المشغلين لدينا على تطبيق الجيل الخامس (5G) في أسرع وقت ممكن.

واستدرك: قامت دولة الإمارات بتحديث الخطة الوطنية للترددات لتتوافق مع قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وأطلقت عليها عنوان " استشراف الطيف الترددي (2020-2025) بالإضافة إلى تحديث لوائح رسوم الطيف الترددي من أجل ضمان التسعير المستدام للطيف الترددي بهدف نشر تكنولوجيا الجيل الخامس بشكل أساسي.