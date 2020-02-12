284 مليوناً أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» 2019

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أظهرت النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 تسجيل صافي أرباح بقيمة 284,3 مليون درهم بارتفاع سنوي نسبته 20,7%.

ويعتزم مجلس الإدارة اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم (0.30 درهم للسهم) .

والتي تبلغ في مجموعها 144.6 مليون درهم بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة: عززت الشركة حصتها السوقية خلال 2019.

فيما تواصل العمل على تعزيز كفاءة التشغيل، وانخفضت نسبة التكاليف الإدارية إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لتصبح 6.7% في 2019 مقارنة مع 7.9% في 2018.