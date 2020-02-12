بحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع منغوليا

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تنمية أطر التعاون الاقتصادي والتجاري القائم مع منغوليا وتطويره نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر الوزارة بدبي وفداً من منغوليا برئاسة باديلحان حافديسلام، وزير البناء والتنمية الحضرية.

وناقش الوزيران فرص ومجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة وسبل تعزيز حجم التبادلات التجارية بالاستفادة من الفرص والإمكانات المتوفرة لدى الطرفين.

حضر الاجتماع المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وزورغيت شينغو، سفير منغوليا غير المقيم لدى الإمارات، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري إن منغوليا ترتبط مع الإمارات بعلاقات ثنائية متينة، وهو ما يجب أن تتم ترجمته في حجم التبادلات التجارية والاقتصادية، والعمل المشترك لاستكشاف فرص الشراكات الاستثمارية.

وأشار إلى أن القطاع السياحي من القطاعات التي تحمل العديد من الفرص الواعدة للتعاون الثنائي سواء فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية السياحية أو تعزيز تبادل الوفود السياحية بين أسواق البلدين.

وكذلك قطاع النقل الجوي والتعاون لفتح خطوط طيران مباشرة بين مدن البلدين لما لها من أثر مباشر على سهولة انتقال رجال الأعمال والمستثمرين.

ومن ثم تنمية حركة التبادل السياحي والتجاري. كما أن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل من القطاعات التي تحمل فرصاً للتعاون المشترك.

وأكد الوزير المنغولي حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في كل المجالات التنموية والاستفادة من الإمكانات والخبرات الواسعة التي تتمتع بها الإمارات والشركات الإماراتية وخلق شراكات مثمرة تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.