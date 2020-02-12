«إشراق للاستثمار» : 10.7 ملايين درهم صافي الخسائر خلال 2019

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بلوغ صافي خسائرها 10.7 ملايين درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

فيما وصل صافي أرباح الشركة قبل خسائر انخفاض قيمة العقارات إلى 11.8 مليونا. ورغم تراجع قيمة العقارات نتيجة إعادة تقييمها، حافظت العمليات التشغيلية على ربحيتها.

حيث حققت دخلاً بـ 32 مليون درهم، مستفيدة من استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس الإدارة والمطبقة مطلع 2019.

كما سجلت محفظة الشركة الاستثمارية دخلاً قوياً من الاستثمارات والودائع.

مما أدى إلى تحقيق نتائج تشغيلية إجمالية قوية، مع نمو صافي إيرادات التمويل وإيرادات الأرباح بنسبة 10٪ و69٪ على التوالي، على أساس سنوي.