4.4 مليارات درهم إيرادات «داماك» في 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، مشيرة إلى وصول قيمة المبيعات المحجوزة إلى 3.1 مليارات درهم.

وتسليم حوالي 4700 وحدة خلال عام 2019، وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 4.4 مليارات درهم.

واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.1 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة الأصول 23.8 ملياراً.

وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 36.9 مليون درهم في 2019 مقارنة بأرباح 1.15 مليار درهم في العام السابق.

وأشارت الشركة إلى أنها ركزت جهودها خلال عام 2019 على إنهاء المشاريع القائمة وتسليم المزيد من الوحدات.

وقد شهد العام الماضي تسليم أول مجموعة من الوحدات في مجمع أكويا السكني ومشاريع أخرى في دبي.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: تُشكل دبي السوق الرئيسي للشركة.

حيث قمنا بتركيز جهودنا خلال الفترة السابقة على استكمال المشاريع القائمة في الإمارة وتسليم المزيد من الوحدات. كما أطلقنا عدداً أقل من المشاريع بشكل انتقائي.

وأضاف: نتمتع بوضع مالي مستقر وسيولة جيدة، وتم خفض إجمالي الدين 1.6 مليار درهم في الأشهر 18 الماضية.

وقال: أثرت التوجهات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها قيادة الإمارات بشكل إيجابي على القطاع من إطلاق تأشيرات إقامة طويلة الأمد لجذب أكبر عدد من المشترين إلى تأسيس لجنة عُليا للتخطيط العقاري لضمان وجود حالة من التوازن في السوق، وذلك على المدى الطويل.

وتابع: نتطلع إلى عام جديد مليء بالإنجازات، خاصة أن دبي تستعد لاستضافة معرض إكسبو، حيث تعزز استضافة الحدث العالمي جميع قطاعات الاقتصاد في دبي، ما سيؤثر إيجاباً على القطاع العقاري.