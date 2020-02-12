%30 من واردات ساوباولو 2019 من الإمارات

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد جواو دوريا، حاكم ساوباولو أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولاية البرازيلية والإمارات تشهد زخماً ملموساً حيث تفوقت الدولة على شركاء تجاريين تقليديين مثل إيطاليا.

حيث وجهت ساوباولو 25% من إجمالي صادراتها إلى الإمارات، واستوردت 30% من إجمالي وارداتها من الدولة في العام 2019، مما يعكس متانة التعاون التجاري بين الجانبين.

وخلال مشاركته في منتدى دبي ساوباولو للأعمال الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أكد دوريا أنه دعا طيران الإمارات لإطلاق رحلة إضافية ثانية إلى ساوباولو بدءاً من العام المقبل وذلك لتلبية الطلب على السياحة والأعمال بين الجانبين.

ولفت دوريا إلى أن بعثة ساوباولو الحالية إلى الإمارات تعتبر الأكبر في تاريخ الولاية.

حيث تضم أكثر من 50 من قادة الأعمال في ساوباولو و6 وزراء لحكومة الولاية، ودعا كذلك إلى تأسيس المزيد من الشراكات الاقتصادية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في ساوبولو والإمارات.

ودعت الكلمات والعروض التعريفية والنقاشات التي أجريت خلال المنتدى إلى تكثيف الجهود المشتركة.

والاستفادة من فرص الأعمال غير المكتشفة بين المدينتين في قطاعات واعدة ذات اهتمام مشترك مثل الصناعات الغذائية والتقنية والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية.

وشهد المنتدى الذي نظمته غرفة دبي في مقرها مشاركة وفد رفيع من ولاية ساوباولو برئاسة جواو دوريا، حاكم ولاية ساوباولو.

حيث كان في استقبالهم ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية للغرفة.

ووقعت غرفة دبي ووكالة ساوباولو لتشجيع الاستثمار مذكرة تفاهم مشتركة تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وأكد ماجد الغرير أهمية المنتدى في توفير منصة لتحفيز الحوار المفتوح والنقاشات حول فرص الأعمال والاستثمار بين قادة ومسؤولي وممثلي القطاعين العام والخاص في دبي وساوباولو.

متحدثاً عن القواسم المشتركة التي تجمع المدينتين وتجعل منهما بوابة للاستثمار في منطقتهما.

مشيداً بالدور الذي يلعبه المكتب التمثيلي لغرفة دبي في ساوباولو في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري.

ووصف الغرير كل من الاتفاقية التي وقعتها الغرفة مع وكالة ساوباولو لتشجيع الاستثمار.

وقرار الوكالة بافتتاح مكتب لها للترويج الاستثماري في دبي، بالتطور المذهل الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف: تعمل غرفة دبي على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع البرازيل، ويشكل تأسيس مكتبنا التمثيلي في ساوباولو دليلاً إضافياً على جهودنا في توسيع الروابط التجارية الثنائية والارتقاء بها.

إننا ملتزمون بالكامل توفير كل الدعم لشركائنا في ساوباولو لضمان تحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة.

وشهد المنتدى عروضاً تعريفية متنوعة حول مختلف المواضيع الاستثمارية قدمها هينريك ميراليس، وزير المالية والتخطيط في ساوباولو،.

و جوستافو جوانكيرا، وزير الزراعة والتموين، وباتريسيا إيلين، وزير التنمية الاقتصادية، وجواو أوكتافيانو، وزير النقل والخدمات اللوجستية وويلسون ميلو، رئيس وكالة ساوباولو لتشجيع الاستثمار، الذين غطوا في عروضهم التعريفية المشهد الاقتصادي في الولاية وفرص الاستثمار ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبدوره قدم عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي عرضاً تعريفياً أمام الحضور حول اقتصاد دبي، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تفعيل قنوات التواصل والحوار المشتركة.

وتعتبر البرازيل أكبر شريك تجاري لدبي في أمريكا اللاتينية .

حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 1.5 مليار دولار خلال 2018، في حين يبلغ عدد الشركات البرازيلية المسجلة في عضوية غرفة دبي أكثر من 130 شركة.