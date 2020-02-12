1.73 مليار درهم أرباح «الاتصالات المتكاملة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس نتائجها المالية للربع الرابع وللسنة المالية 2019.

حيث سجلت نمواً قوياً في صافي أرباحها السنوية بنسبة 9.3% على أساس المثل بالمثل.

وبلغ صافي الأرباح 1.73 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بقيمة 34 فلساً للسهم الواحد.

ووزعت الشركة منها في أغسطس 2019، في شكل أرباح نصف سنوية، 13 فلساً لكل سهم.

وسجلت الشركة زيادة في وتيرة تنفيذ خططها الاستثمارية ولا سيما في ما يتعلق بمشاريع نشر شبكة الجيل الخامس وتوسيع شبكة الألياف الضوئية على امتداد الإمارات .

حيث بلغ إجمالي نفقاتها الرأسمالية السنوية 1.5 مليار درهم.

ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى زيادة نسبة المشتركين بنظام الدفع الآجل في قاعدة العملاء إضافة إلى تحسين مستوى الكفاءة في إدارة الأعمال.

وبلغت الإيرادات السنوية 12.59 مليار درهم ما يمثل انخفاضاً قدره 6.2%.

وفي ما يخص الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقد بلغت 5.68 مليارات درهم بزيادة قدرها 1% عند مقارنة المثل بالمثل.

وواصلت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نموها لتصل إلى 219 ألف مشترك نهاية 2019، بزيادة 7.1% مقارنةً بالسنة الماضية.

بينما شهدت قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك بداية استقرار مع استمرار انخفاض تأثير حملة تسجيل شرائح اتصال المشتركين في الربع الرابع .

وواصلت الشركة التركيز على استقطاب عملاء خدمات الهاتف المتحرك آجلة الدفع ذات القيمة العالية التي دعمت متوسط الإيرادات السنوية لكل مستخدم، والذي ارتفع 4.3%.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة الشركة: حققت الشركة عاماً آخر من الأداء المالي المتميّز رغم التحديات التي شهدها قطاع الاتصالات في 2019.

وتمكنت الشركة من احتواء الضغط على الإيرادات من خلال تركيزها على خطوط الأعمال ذات النمو المتصاعد ونجاح برامج تعزيز كفاءة إدارة تكاليفها.

كما أكدت الشركة التزامها زيادة خططها الاستثمارية في البنية التحتية ولا سيما في ما يتعلق بنشر شبكة الجيل الخامس لدعم وتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة.

وقال يوهان دينليند، الرئيس التنفيذي للشركة: تمكنت الشركة من العمل في بيئة شهدت الكثير من التطورات .

كما تمكنت من تطوير العديد من خطوط الأعمال الصاعدة، وحماية هوامشها وربحيتها إضافة إلى استثمار وتوظيف العديد من الموارد المالية لنشر وتحديث بنيتها التحتية.

وكرئيس تنفيذي جديد، سأعمل مع الفريق لتحديد وتنفيذ خطة تحويلية كاملة لتحقيق التطور الرقمي، وترسيخ موقع الشركة في الصفوف الأمامية لقيادة التطورات التكنولوجية الجديدة.

الربع الرابع

ارتفعت إيرادات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال الربع الرابع 2019 بنسبة 4.1%.

مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة لتصل إلى 3.2 مليارات، كما تم تسجيل نموٍ في صافي أرباح الشركة في الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع الرابع من 2018 بنسبة 30.4% عند مقارنة المثل بالمثل.