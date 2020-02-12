20 ملياراً الاستثمارات بالشركات الناشئة في «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال عمار المالك، المدير التنفيذي لـ«مدينة دبي للإنترنت»، إن حجم استثمارات صناديق الاستثمار والمحافظ المحلية والدولية في الشركات الناشئة في مدينة دبي للإنترنت وصل حالياً إلى نحو 20 مليار درهم، وذلك منذ تأسيس المدينة قبل 20 عاماً.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر «ستيب» في دبي أمس الذي ارتفعت المشاركة فيه من 200 العام الماضي إلى أكثر من 300 شركة ناشئة من أنحاء العالم بنمو 50%، منها 80 شركة من الإمارات والباقي من المنطقة، فيما من المتوقع أن يستقطب المؤتمر 8 آلاف زائر مقارنة بنحو 6 آلاف العام الماضي.

فرص استثمارية

ويوفّر «ستيب» منصة مهمة للمشاركين لشرح الفرص الاستثمارية الموجودة، وفتح المزيد من فرص التمويل والاستحواذ، خصوصاً في شركات التكنولوجيا وشركات التقنية الناشئة.

وأضاف المالك: «تستهدف مدينة دبي للإنترنت الوصول بالمبتكرين والعاملين بالمدينة في قطاعات تقنية المعلومات المختلفة إلى نحو 40 ألف شخص خلال السنوات الـ 5 المقبلة، مقارنة بنحو 20 ألفاً حالياً يعملون في أكثر من 1600 شركة بالمدينة.

وأشار عمار المالك إلى أن دبي للإنترنت تعد من أكبر الجهات الداعمة لرواد الأعمال، كما تعد من أكبر المنصات الإقليمية التي تجمع شركاء القطاع في مكان واحد.

وأوضح أن ستيب يشهد هذا العام حضوراً واسعاً من قبل المستثمرين وصناديق التمويل من الإمارات، والسعودية ومؤسسة «كوفمان فاونديشن»، التي تستقطب المستثمرين من سيليكون فالي، حيث تمكنت الدورات السابقة للفعالية من عرض عدد كبير من قصص النجاح أمام مستثمرين لتصبح بعد ذلك شركات تنافس في السوق.