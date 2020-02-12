«ESIC» تستحوذ على عقارين بمليار درهم

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

استحوذت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية (ESIC) على اثنين من العقارات المدرة للدخل والمتعددة الاستخدامات في الإمارات.

وتتألف عملية شراء العقارات التي تبلغ قيمتها مليار درهم من 1,352 وحدة سكنية وتجارية بلغت المساحة الإجمالية المخصصة للبناء فيها 238,800 متر مربع.

- ومن المتوقع أن تستهدف الاستثمارات تحقيق صافي عائدات قدرت بما يجاوز قيمة 8%. وتعد عملية الاستحواذ هذه واحدة من سلسلة الاستثمارات التي سيتم تمويلها من خلال الإصدار الناجح للصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 600 مليون دولار التي أصدرتها الشركة العام الماضي.