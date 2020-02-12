%81.5 زيادة المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال إلى 1.6 مليون في 2019

المصدر: دبي ـ البيان

سجل مطار دبي ورلد سنترال طفرة كبيرة في عام 2019 حيث ارتفع عدد المسافرين متجاوزاً 1.6 مليون مسافر أي بنسبة زيادة 81.5%.

وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في عدد المسافرين نتيجة للعمليات المؤقتة التي قامت بها عدد من شركات الطيران أثناء فترة إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً لتجديده .

كما ارتفعت حركة المرور بالمطار في الربع الأخير مقارنة بعام 2018، حيث استقبل المطار 363.6 ألف مسافر، بنسبة زيادة 38.2%مع بدء العمليات الموسمية لشركات الطيران المستأجرة.

ويعمل بالمطار حالياً ٦ شركات طيران تُشغل 30 رحلة أسبوعية إلى 45 وجهة حول العالم.

كما يُعد المطار موطناً لـ17 شركة نقل تسافر إلى 45 مدينة. وجاء على رأس الوجهات التي ساهمت في نمو الحركة المرورية بالمطار رابطة الدول المستقلة (583.7 ألف مسافر)، منطقة جنوب آسيا (380 ألف مسافر)، ودول الخليج العربي (281 ألفاً).

وتأتي روسيا على رأس البلدان التي توجه إليها المسافرون بـ549.8 ألفاً، السعودية (201 ألف)، والهند (193.9 ألفاً).

أما عن أبرز المدن، فجاءت موسكو في المقدمة حيث سافر إليها (253 ألفاً)، ثم بودابست (60.9 ألفاً)، وجدة (55.8 ألفاً).

سجل الربع الأخير من العام 8.8 آلاف رحلة طيران، ليكون إجمالي الرحلات السنوية 36.9 ألف رحلة، بزيادة 23.3%). وشهد الربع الأخير حمولات بلغت 234.7 ألف طن، ليسجل حمولة سنوية 911 ألف طن، بانخفاض 7,7%).