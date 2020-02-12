الإمارات الثالثة عالمياً في الانتشار الرقمي

المصدر: دبي - وائل الخطيب وسيد صالح

احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في نسبة الانتشار الرقمي في 2019، وفقاً لتصنيف مؤسسة «آي إن جي ميديا» البريطانية.

وحصلت الإمارات على 2.6% من نسبة التداول عبر وسائل الإعلام الرقمي العالمي على مدار 2019.

حيث قُسّمَت النسبة على دبي وأبوظبي، بواقع 1.3% لكل منهما. وتفوقت الإمارات على الولايات المتحدة؛ كندا؛ استراليا؛ الصين؛ وكل دول أوروبا. وجاءت اليابان في المرتبة الأولى، وكوريا الجنوبية الثانية.

وعلى صعيد المدن جاءت دبي في المركز السادس، متفوقة على روما؛ برشلونة؛ سول؛ وأوزاكا، وكانت ثقافة دبي هي العنصر الأكثر انتشاراً عند تداول اسمها عبر وسائل الإعلام الرقمي.

حيث استأثرت بنسبة 39% من المرات التي ذُكر فيها اسم دبي. وحصلت الأعمال التجارية على 20%، وقابلية النجاح والاستمرارية 17%؛ والتقنية 15%؛ والموهبة 9%.

وعلى صعيد متصل، أكدت الإمارات مكانتها كواحدة من أكثر الدول جاذبية في العالم للمستثمرين، من خلال تصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في استطلاع رأي أجرته مجلة «CEOWORLD» حول الاستثمار في التجارة الإلكترونية والقطاع الرقمي 2020، محتلة المركز العاشر عالمياً، متفوقة على تايوان وسنغافورة وهولندا وروسيا.

وحققت الدولة أرصدة عالية في مؤشري السياسات الحكومية ومؤشر الأمن والخصوصية والذي يعد من الأفضل عالمياً برصيد ناهز 94.49 ونقطة 94.42 نقطة على التوالي، ورصيد 63.07 نقطة في مؤشر الإطار المؤسسي والابتكار