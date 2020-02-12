16.7 ملياراً صفقات عقارية بدبي في يناير

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

بلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم خلال شهر يناير طبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وكانت الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية من نصيب صفقات الرهون، إذ بلغت 12 مليار درهم توزعت على صفقات رهونات أراضٍ بقيمة 11 مليار درهم ورهونات فلل ومبانٍ بقيمة 296 مليون درهم ورهونات شقق سكنية وتجارية بـ 697 مليون درهم.

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك صفقات بيع وشراء عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 4.7 مليارات درهم توزعت على صفقات بيع وشراء الشقق السكنية والتجارية بمبلغ تجاوز 3.6 مليارات درهم.

فيما بلغت قيمة صفقات بيع وشراء الأراضي على اختلاف أنواعها أكثر من 3.3 مليارات درهم، في حين بلغت مبيعات الفلل السكنية 817 مليون درهم.

وأشار فرحان فتاح مطوري عقاري، إلى أن أسعار أغلب العقارات السكنية باتت عند مستويات سعرية معقولة.

وستشهد ثباتاً وربما بداية تدريجية في الصعود بدعم الحراك في سوق العمل لاستقطاب كفاءات تحتاجها المشاريع الجديدة، فضلاً عن النمو السياحي الذي تشهده دبي.