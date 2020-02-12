إعلان الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في 26 فبراير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعاليات الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الثامنة عشرة، وذلك يوم 26 فبراير بمسرح فندق قصر الإمارات - أبوظبي.

وأوضح محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وعضو اللجنة العليا للجائزة أن الدورة الـ18 تشهد مشاركة أكثر من 50 مؤسسة تمثل كافة المجالات الاقتصادية من قطاعات الصناعة والصحة والسياحة والخدمات والتجارة والبناء والتعليم والقطاع المالي والمهني من داخل وخارج الدولة.

ووصلت نسبة الشركات التي تشارك للمرة الأولى إلى 51%. كما يشارك فيها ما يزيد على 200 مقيّم.

حيث زاد عدد المقيمين المواطنين بنسبة كبيرة، وهو ما يحقق أهداف الجائزة من حيث توطين خبراء التميز.