«إمباور» تشارك بمؤتمر الطاقة العالمي في الولايات المتحدة

المصدر: (دبي - البيان)

تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في أعمال مؤتمر الطاقة 2020 العالمي بولاية دنفر، كولورادو الأمريكية تحت شعار «القدرة على التغيير» بتنظيم الجمعية الدولية لتبريد المناطق التي تضم في عضويتها 2400 خبير من 30 دولة، ويستمر الحدث حتى 14 فبراير .

ويشارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، في المؤتمر الذي تتمحور أجندة أعماله حول الدور الريادي والاستراتيجي لأنظمة طاقة تبريد وتدفئة المناطق في البنى التحتية للطاقة المستدامة في قطاعات حيوية واسعة كالتعليم والصحة والنقل ومراكز البحوث والمنشآت العسكرية.

ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي مع اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، الذي يعد بن شعفار أحد أعضائه، وهو أول تمثيل عربي وخليجي في هذا المجلس العالمي.

وقال بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، الذي تم تجديد عضويته للمرة الثالثة ولمدة 3 سنوات، حيث مُنح منصباً جديداً كعضو في مجلس الإدارة الفخريين:

«إمباور حريصة على أن تتبادل الخبرات مع كل الأطراف العاملة في صناعة التبريد، ومن خلال مشاركتها في الحدث يمكنها عرض تجربتها الفريدة على هذا الصعيد..

مضيفاً أن أنظمة طاقة تبريد وتدفئة المناطق باتت تمثل العصب الرئيسي لأداء فاعل ومستدام في مختلف القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية».