رئيس فخري لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء

المصدر: (دبي - البيان)

تمت تسمية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان رئيساً فخرياً لـ «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، والشيخة شما من أبرز رائدات الأعمال والناشطات في العمل الخيري، ولديها العديد من المؤلفات العامة في هذه المجالات، قد قدمت دعمها ورعايتها للمجلس بصورة مستمرة على مدى السنوات الماضية.

وكانت الشيخة شما حصلت على شهادة الماجستير في القيادة المستدامة من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، وتعتبر من أبرز خبراء الاستدامة بفضل أعمالها وجهودها الأكاديمية في هذا المجال. وتتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية (أليانسز فور جلوبال سستينابيلتي)، وقامت أيضاً بتأسيس مؤسسة «حلقة الأمل».

وتقتدي الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان بالرؤى الحكيمة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لطالما أولى أولوية قصوى للاستدامة البيئية والعمل الخيري والمساواة بين الجنسين.

وقالت الشيخة شما: تشرفت بالعمل مع المجلس والمشاركة بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات المهمة التي نظمها العام الماضي.

حيث نتشارك القيم والأفكار ذاتها لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز التعاون البنّاء مع مختلف الجهات المعنية. وأتطلع قدماً إلى المساهمة بدور أكثر فعالية في المجلس في مرحلة أصبح فيها الابتكار من الأولويات الرئيسية لأجندة العمل في قطاع الأبنية الخضراء. وكلي ثقة بأن هذا التعاون سيثمر عن تحقيق رؤيتنا المشتركة.