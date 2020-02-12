«كلية دبي للسياحة» تعزّز قدراتها بكوادر من الخبراء المتميّزين

المصدر: دبي - البيان

أكدت «كلية دبي للسياحة»، التي أسّستها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، تطوير قدرات ومهارات طلابها وتزويدهم بالمعارف والخبرات العملية.

كما أنها تقدّم لهم رؤى متعمّقة لمعرفة أبعاد وآفاق السوق.

وتضم الهيئة التدريسية مدربين ومحاضرين محترفين في عدّة مجالات . ويعد «توب شيف كوكينج ستوديو» المقر المعتمد لدى كلية دبي للسياحة لتدريب الطلبة على فنون الطهي.

حيث يتلقى الطلبة تدريبهم تحت إشراف الشيف كريستيان بيسبروك، الذي يمتلك أكثر من 26 عاماً من الخبرة الاحترافية الواسعة في مجال فن الطهي مع مجموعة من الفنادق الرائدة من بينها ماريوت ورينيسانس. وفي قطاع الضيافة، يتلقّى طلبة الكلية تدريبهم من سوكي ساثيش التي تمتلك خبرة عملية في هذا المجال تصل إلى 13 عاماً من العمل في فنادق عالمية من بينها «ذا ون آند أونلي» و«شيراتون».

بالإضافة إلى كيلي هاينس التي تمتلك خبرات جمعتها على مدار 20 عاماً في مجال تنظيم فعاليات الأعمال في قطاعي السياحة والضيافة، وكذلك أليكسا دوهرتي التي تعمل في مجال تجارة التجزئة منذ أكثر من 16 عاماً في متاجر عالمية مرموقة مثل جيرلان وهارودز. ولوسي موسى، التي تمتلك خبرة واسعة عبر عملها كمستشارة سفر ومديرة مبيعات لعدد من كبرى المنشآت الفندقية مثل ماريوت وهيلتون.