مجمع دبي للاستثمار يستقطب استثمارات بقيمة 42 مليار درهم طوال عقدين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مجمع دبي للاستثمار ــ المجمع الصناعي والتجاري والسكني المملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار ــ عن تمكنه من جذب استثمارات وصلت قيمتها إلى 42 مليار درهم على مدار العقدين الماضيين ما يدل على أهمية مجمع دبي للاستثمار كنموذج أعمال ناجح.

وإلى جانب كونه واحداً من أكبر المشاريع المتكاملة في الشرق الأوسط فقد أكدت الشركة تحقيقه نمواً مستداماً وتدريجياً في محفظته الاستثمارية، حيث تم تأجير 97% حتى الآن من إجمالي مساحة الأرض البالغة 17 مليون متر مربع.

ويتمتع مجمع دبي للاستثمار اليوم بمستوى واضح من الازدهار ويضم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية ويقيم فيه أكثر من 160 ألف شخص وتوجد فيه ست مدارس وخمسة فنادق قيد التشغيل إضافة إلى مستشفى وأربع عيادات وشقق مفروشة مزودة بكافة الخدمات و 313 مبنى سكنياً للموظفين ويوفر 20 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية كما يضم مجمع دبي للاستثمار أكثر من 4200 مستأجر بينهم 645 مصنعا ومنشأة صناعية و 25 مبنى للمكاتب و 18 صالة عرض.

وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار إن المجمع شهد نمواً نوعيا في حجم الاستثمارات على مدار السنوات العشرين الماضية، حيث إن أرقام الاستثمار المتنامية تعد دليلا على ثقة المستثمرين بهذا المشروع وتؤكد التزام المجمع إزاء تعزيز التصورات الإيجابية لقدراته التنافسية الهائلة وبما أنه يعد واحدا من أفضل المواقع الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية عموما يعمل المجمع باستمرار على تعزيز بنيته التحتية وخدماته ولوائحه التنظيمية، لضمان سهولة ممارسة الأعمال وسيرها في الاتجاه الصحيح، ومواصلة تحقيق نتائج رائعة.

وشهد المجمع خلال السنوات القليلة الماضية زيادة في عمليات التأجير من الباطن ما يعكس أجواء التفاؤل المتنامية في بيئة الأعمال الإقليمية إلى جانب السمعة الإيجابية التي اكتسبها المشروع كوجهة مفضلة للأعمال وقام المجمع بتطوير شبكة الطرق الخاصة باستمرار وبتطوير البنية التحتية والتي تواصل جذب مستأجرين جدد كما يضيف موقعه القريب من معرض اكسبو 2020 أهمية استراتيجية للمجمع.

وعمدت إدارة المجمع إلى ضخ الاستثمارات الهادفة إلى تطوير مرافق البنية التحتية المختلفة لتصل إلى 1.5 مليار درهم منذ إنشائه وتم مؤخرا تخصيص 125 مليون درهم لتحسين المرافق العامة وصيانة مسارات المشاة وتحديث البنية التحتية الموجودة والمواقف المكيفة للحافلات.