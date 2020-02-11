22 % نمواً قياسياً للتسجيل والترخيص التجاري بدبي في يناير

المصدر: دبي- البيان

في قفزة لحركة النشاط التجاري في دبي، أظهر تقرير خارطة الأعمال، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، زيادة قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر يناير الماضي، وصلت إلى 22%، حيث تم تسجيل 28503 معاملة.

ووصل عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في يناير 0202 إلى 6704 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ساهمت في إضافة 28701 وظيفة إلى سوق العمل.

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص الجديدة لتشمل رجال أعمال من بريطانيا والسعودية والهند وباكستان ومصر والأردن وأفغانستان وبنغلاديش.

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 25221 معاملة خلال يناير 0202، كما بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 8025 إجراءات، وعدد الموافقات المبدئية 0534 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 8721 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في دبي وجاذبيتها للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية.