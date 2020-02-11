«سي بي آر إي»: مبادرات دبي تدعم القطاع السكني

المصدر: (دبي ـ البيان)

توقعت شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي» في أحدث تقاريرها، أن تساهم المبادرات التي تتخذها حكومة دبي في قطاع العقارات، بما فيها تشكيل لجنة عقارية جديدة لتنظيم وضبط العرض المستقبلي، في دعم القطاع السكني في الإمارة. مشيراً إلى تكثيف السعي لإنجاز المشاريع السكنية قبل انطلاق معرض «إكسبو 2020».

ويستعد المطورون العقاريون لإطلاق عدد من الخطط الجديدة، التي ستسهم بدعم السوق، حيث ستشمل مبادرات الإيجار المنتهي بالتملك، والإعفاء من رسوم الإنجاز، إلى جانب مشاريع جديدة وفق مفهوم المساحات السكنية المشتركة.