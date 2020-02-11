«أبوظبي الأول» يكلف بنوكاً بترتيب إصدار سندات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

كلف «بنك أبوظبي الأول»، أكبر بنك في الإمارات والأعلى تصنيفاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مجموعة من البنوك للاضطلاع بدور مديري إصدار مشاركين ومديري اكتتاب للترتيب لعقد اجتماع مع مجموعة عالمية من مستثمري الدخل الثابت وأيضاً عدد من الاجتماعات الفردية مع المستثمرين على مدى أمس واليوم بشأن اصدار سندات.

وبحسب ما نشرته «بلومبرغ» أمس نقلاً عن مصدر مطلع، فقد تضمنت قائمة البنوك المُكلفة: «بنك باركليز»، «بنك أبوظبي الأول» نفسه، «إتش إس بي سي»، إلى جانب شركة «نومورا» اليابانية للوساطة في الخدمات المالية والمصرفية.