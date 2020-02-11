«الإمارات» و«جنرال إلكتريك» تطلقان برنامجاً لتطوير القادة

المصدر: دبي - البيان

انضم أمس 28 موظفاً مواطناً بمجموعة الإمارات في برنامج تنمية المهارات القيادية، الذي تنظمه المجموعة بالاشتراك مع جنرال إلكتريك للطيران.

ويأتي هذا البرنامج بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسستين خلال معرض دبي للطيران 2019، ومنذ ذلك الحين خضع الموظفون المؤهلون لعملية اختيار صارمة لتحديد المجموعة الأولى التي ستشارك في البرنامج.

ويجمع برنامج جنرال إلكتريك للطيران لتنمية المهارات القيادية بين التدريب الرسمي على القيادة والتعلم أثناء العمل. ويهدف التصميم الشامل للبرنامج والمحتوى إلى تطوير قادة يتمتعون بالمرونة والتفاني لتحقيق نتائج إيجابية وبارزة، وقد بني هذا البرنامج التخصصي وفقاً لمناهج القيادة لدى جنرال إلكتريك ضمن دورات تُقدم في دبي والعالم.

وسيتاح للمشاركين تطوير مداركهم ومهاراتهم الشخصية وتنمية قدراتهم القيادية من خلال جلسات مخصصة للقيادة الفردية والجماعية. كما سيتعرفون على أفضل الممارسات لتعزيز ثقافة التغيير المستدام والنمو والابتكار وتطبيقها في مشروع عملي. وسوف يحظى المشاركون أيضاً بفرص للالتقاء والتفاعل مع كبار مديري جنرال إلكتريك للطيران وتعلم أساليب القيادة والإدارة والاتجاهات المستقبلية في صناعة الطيران.

وشهد انطلاقة البرنامج أميرة الفلاسي، نائب رئيس توظيف وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مجموعة الإمارات، وعزيز قليلات، نائب رئيس قسم المبيعات والتسويق بشركة جنرال إلكتريك للطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوظف مجموعة الإمارات أكثر من 3000 مواطن إماراتي في مختلف أقسام وإدارات المجموعة.