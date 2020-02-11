%7 عائد «جولديلوكس» الصافي 2019

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلن صندوق جولديلوكس، الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له وتتولى إدارته شركة «أي دي سي أم التوس انفستمنت مانجمنت ليمتد» التابعة لكيان مجموعة أبوظبي المالية وشعاع كابيتال، أن معدل العائد الداخلي للصندوق قد بلغ نسبة 27.9% كما بلغ العائد الصافي التراكمي للصندوق نسبة 134% منذ تأسيسه.

وذلك كما في 31 ديسمبر 2019، كذلك بلغ العائد الصافي للصندوق للسنة المالية 2019 نسبة 7% في حين بلغ العائد الصافي لمؤشر مورجن ستانلي العالمي للإمارات نسبة 4% خلال نفس الفترة.يواصل الصندوق تحقيق العوائد المجزية طويلة الأمد من خلال الاستثمار المباشر في الأسهم الخليجية المدرجة، إضافة إلى الاستثمار في الأصول المسعرة دون قيمتها العادلة.

ويستمر في ممارسة دوره البناء والناشط عبر مساندة هذه الأصول ودعمها للتحول نحو الربحية، حيث تشمل محفظته كلاً من جي اف اتش، دانة غاز، سلامة للتأمين، إشراق وغيرها من الاستثمارات.