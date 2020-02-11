دورة عن إحصاءات دين القطاع العام بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

افتتحت أمس دورة «إحصاءات دين القطاع العام»، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.

في مقر الصندوق بأبوظبي حتى 20 فبراير.يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

«ثمة إجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن الدين، وقد تعزز هذا الإدراك خصوصاً بعد بروز الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة».