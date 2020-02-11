«غرفة دبي» تطلق برنامج المشاريع الإماراتية الأفريقية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي من العاصمة الرواندية كيغالي عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية، المرتبط بالمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.

والذي حقق نجاحاً كبيراً في دورته الأولى.

وخلال مشاركتها في قمة التقنية الأفريقية 2020 التي استضافتها كيغالي مؤخراً، دعت الغرفة الشركات الناشئة الافريقية إلى تقديم طلباتها للمشاركة في البرنامج، الذي يعتبر منصة مثالية لتعزيز التعاون والشراكات العابرة للحدود بين مجتمعي الشركات الناشئة في كل من دبي والقارة الأفريقية.

ويتألف البرنامج من ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى تطوير الأفكار الإبداعية المبتكرة حول الأسس المتينة للبرنامج التدريبي والتوجيهي الذي سيقام قبيل انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي ستنظمه غرفة دبي خلال معرض إكسبو دبي.

وينتقل البرنامج إلى المرحلة الثانية التي يقوم خلالها موجهون وخبراء مختصون بتدريب الشركات الناشئة المتأهلة للمشاركة في البرنامج بناءً على برنامج تدريبي متخصص.

المرحلة الأخيرة

ويتم خلال المرحلة الأخيرة من البرنامج، وهي المرحلة التي ستقام على هامش الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، قيام المشاركين بالبرنامج بالمشاركة في المنتدى من خلال منصات خاصة بمشاريعهم، والمشاركة بجلسات نقاشية متخصصة حول البرنامج.

وخلال جلسة نقاشية أقيمت تحت عنوان «برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية التابع للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال»، شارك فيها.

بالإضافة إلى ليلى دراز، مدير أول، إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي، كل من كريس فولايان، المؤسس والرئيس التنفيذي «لمول اوف أفريقيا».

ودايفيد إيراكوزي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إنجينيرينغ هب»، أشارت دراز إلى أن البرنامج أثبت نجاحه في تعزيز فرص التوسع للشركات الناشئة في أسواق دبي وأفريقيا.

اقتصاد المستقبل

وأضافت:«تعتبر المشاريع الناشئة ركيزة اقتصاد المستقبل، وقد نجحنا عند إطلاق برنامجنا المتخصص بتدريب وتأهيل الشركات الناشئة في خلق ديناميكية حيوية عززنا من خلالها فرص التعاون والتكامل والشراكات للمشاريع الناشئة الإماراتية والأفريقية».

واستقطب جناح الغرفة في قمة التقنية الأفريقية أكثر من 250 زائراً، تعرفوا من موظفي غرفة دبي على الخدمات التي توفرها الغرفة للمشاريع الناشئة.

وكيفية تقديم طلبات المشاركة في برنامج تدريب الشركات الإماراتية والأفريقية .

بالإضافة إلى استعراض المزايا التي توفرها إمارة دبي للمشاريع الناشئة الأفريقية والعالمية. وجمعت قمة التقنية الأفريقية، والتي نظمت خلال الفترة 4-6 من فبراير الماضي في رواندا، أكثر من 600 مشارك من كبار قادة الأعمال والشركات الناشئة الأفريقية والدولية والمستثمرين.