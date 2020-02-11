الإمارات تستضيف فريق عمل الوقود النظيف

أبوظبي - رامي سميح

استضافت الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع الثالث لفريق عمل الوقود النظيف التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني «الأيكاو»، في أبوظبي والذي يمتد حتى 13 فبراير الجاري، بما يؤكد الدور الريادي للدولة في قطاع الطاقة وتحديداً صناعة ودعم الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن قطاع الطيران المدني هو من أكبر القطاعات الاقتصادية المهمة في دولة الإمارات، ويلعب دوراً حيوياً في صناعة مستقبل الطيران على مستوى العالم، كما أنه لاعب حيوي في جميع القرارات المستقبلية التي ستشكل مستقبل الطيران ونموه، وتأتي هذه الاستضافة المهمة لتؤكد على دعمنا للمنظمة، وحرصنا على إيصال رسالة عالمية للعالم بأن الوقود المستدام النظيف هو من أولويات الإمارات والمنطقة، بمختلف مصادره، والتطور التكنولوجي والفني مهم لتحقيق هذه المنظومة الاقتصادية. وافتتح الاجتماع أمس، بورشة مشتركة بين كل من فريق الوقود النظيف، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا».

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن استضافة الإمارات لمقر الوكالة الدولية وبرامجها، يؤكد حرص القيادة على تبني أهداف الاستدامة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الطاقة.

وأضاف أن صناعة الطيران عالمياً وفي الإمارات هي عمود اقتصادي مهم، ولعبت الإمارات دوراً مهماً في التأكيد على تبني الأهداف والاستراتيجيات البيئية في قطاع الطيران، ومما يؤكد ذلك حصول الخطة الوطنية للإمارات للتقليل من الانبعاثات العالمية الصادرة من الطائرات على تقييم مرتفع من مجمل الدول التي سلمت خططها للمنظمة الدولة للطيران المدني الأيكاو في 2019.

وأكد عمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، على جاهزية قطاع الطيران في الدولة لاستقبال الحدث الضخم والأكبر في المنطقة «إكسبو 2020» والمتوقع أن يشهد ملايين الزيارات من خارج الدولة. وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات الاجتماع، أن البنية التحتية والمجال الجوي في الدولة يسمح باستقطاب الرحلات المتوقعة من جميع دول العالم خلال فترة انعقاد «إكسبو» بما يشكل بداية جديدة لنمو مستدام للحركة الجوية وعدد المسافرين وقطاع الطيران في الإمارات.

وقال إن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على زيادة عدد الرحلات إلى بعض الدول التي تشهد حركة كبيرة مثل السعودية والهند ومصر، استعداداً لإكسبو 2020، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري زيادة كبيرة في حركة الطيران بالدولة مع قرب انعقاد المعرض.

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› قطاع الطيران جاهز لاستقبال زوار «إكسبو 2020»

› ترتيبات لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى السعودية والهند ومصر استعداداً للحدث