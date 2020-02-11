«إيكرس» ينطلق 5 مارس في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، عن خطة عمل متكاملة لإطلاق الدورة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020»، والذي ينظم خلال الفترة 7-5 مارس القادم في مركز إكسبو الشارقة.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم المعرض سنوياً، يأتي انطلاقاً من سعي الشارقة لمواكبة حركة التطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده الإمارة، وتأكيداً على أهمية القطاع العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي، كأحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة.