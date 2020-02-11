توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح لتشمل عدداً من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ المغادرة الجوية والبرية والبحرية المشمولة بالنظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح.

وقامت شركة "بلانيت" - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح - بتشغيل 9 "أجهزة خدمة ذاتية" كمرحلة أولى في عدد من المراكز التجارية والفنادق، مزودة بكافة الوسائل التقنية لإتمام إجراءات رد الضريبة للسياح بشكل آلٍ بالكامل.

ومن المستهدف زيادة عدد "أجهزة الخدمة الذاتية" بالمراكز التجارية والفنادق إلى نحو 55 جهازاً بنهاية 2020 منها 25 في المراكز التجارية، و30 جهازاً في الفنادق.

وارتفع عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح إلى 3.2 ملايين معاملة منذ بدء تطبيق النظام في نوفمبر 2018 حتى نهاية 2019 مقارنة بحوالي 1.52 مليون معاملة بنهاية يونيو الماضي بزيادة 1.68 مليون معاملة بنمو نسبته 110.53% في النصف الثاني من العام الماضي.

وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بنحو 2.64 ضعف مرتفعاً من 3.72 آلاف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى 9.83 آلاف معاملة يومياً في ديسمبر.

من ناحية أخرى ارتفع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 12.31 ألف متجر في كافة أنحاء الدولة، وزاد عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 52 جهازاً.