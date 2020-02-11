ورشة عن التواصل الإعلامي لروّاد الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

استضافت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالشارقة، ورشة تدريبية بعنوان «التواصل الإعلامي الفعال لرواد الأعمال» شارك فيها 50 من رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين، وقدمها الإعلامي وخبير ريادة الأعمال هزاع المنصوري.

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»: إن الورشة التي عقدت على مدى يوم واحد استهدفت تطوير المهارات الاتصالية لرائد الأعمال مع من حوله من الجمهور سواء كانوا موظفين أو عملاء أو شركاء أو مؤسسات بل وحتى منافسين، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز نجاح مشروع رائد الأعمال.