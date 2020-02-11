شراكة بين «الاتحاد للشحن» و«ويب كارجو»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن إبرام شراكة جديدة في مجال الشحن الجوي الرقمي مع «ويب كارجو» التابعة لمجموعة «فريتوس، أكبر منصة عالمية لتقديم أسعار الشحن الجوي وإجراء حجوزات الشحن إلكترونياً، وذلك التزاماً منها بالارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات أفضل.

وستوسع هذه الشراكة من نطاق عمليات الاتحاد للشحن الرقمية لتصل إلى أكثر من 1700 عميل للشحن الجوي عالمياً.

حيث توفر المنصة قناة استراتيجية إضافية للاستفادة من خدمات الحجز الرقمي للاتحاد للشحن، وذلك بعد الإطلاق الناجح لمنصة الاتحاد للشحن etihadcargo.com عام 2018، والتي باتت تسجل اليوم 50% من إجمالي الحجوزات للاتحاد للشحن.