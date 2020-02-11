%5 نمو القطاع السياحي في رأس الخيمة 2019

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

يواصل القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة تسجيل معدلات نمو مستدامة في إطار تحولها إلى وجهة سياحية دولية، ذات بنية تحتية متطورة، توفر منتجات سياحية وترفيهية متنوعة، ساهمت في جذب مليون و120 ألف سائح خلال عام 2019، بنسبة نمو 5% مقارنة بعام 2018.

في خطوة تعكس المكانة التي تتمتع بها رأس الخيمة كوجهة سياحية عالمية بما تملكه من مقومات طبيعية ومرافق ومنشآت سياحية وخيارات ترفيهية وثقافية وفعاليات وأنشطة متنوعة.

وأكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن النتائج الإيجابية والأداء القوي لسوق رأس الخيمة ساهمت في تعزيز موقع رأس الخيمة كوجهة مفضلة للسفر وقضاء العطلات، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى والمفضلة عالمياً وإقليمياً في استقطاب الزوار، في ظل الفرص الواعدة لنمو قطاع السياحة برأس الخيمة، وتقديم تجارب سياحية فريدة لجميع أفراد العائلة.

وكشف فيليبس عن تخطي رأس الخيمة المستهدف خلال العام الماضي باستقطاب فنادق الإمارة مليوناً و120 ألف سائح، حيث بلغت السياحة العالمية 61% للحجوزات الفندقية، فيما سجلت السياحة من السوق المحلي 39%.