«كيكلاب» تفتتح أول مقارها في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «كيكلاب» عن افتتاح أول مقارها على سفينة «كوين إليزابيث 2» في دبي. ويمتد المقر على مساحة تزيد على 25 ألف قدم مربعة، مع خطط قريبة للتوسع.

ويقدم المقر الجديد اختياراً ممتازاً من المكاتب الخاصة، ومساحات عمل مشترك ومكاتب مرنة.

وأكد تصور الحق، الرئيس التنفيذي للشركة أن «كوين إليزابيث» تمثل موقعاً استثنائياً لمنشأتنا الأولى في دبي، فالطريقة التي نعمل بها تتطور وكذلك احتياجات السوق، و«كيكلاب» تمتلك القدرة على إصدار تصاريح التجارة وتوفير مساحات عمل ذكية.

وأضاف إنه مع تزايد زخم الاتجاه نحو العمل المرن، فإن الطلب على مساحات العمل المرنة في ارتفاع.