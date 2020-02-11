«ومضة»: الإمارات مركز إقليمي لريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير أصدرته «ومضة»، المنصة المتخصصة في مجال تمكين الشركات الناشئة، أن الإمارات لا تزال تحافظ على مكانتها الرائدة باعتبارها المركز الإقليمي لريادة الأعمال.

وكشف التقرير، الذي تعتمد نتائجه على بيانات مستمدة من 627 مؤسساً من مؤسسي الشركات الناشئة ممن تقدموا بطلب للالتحاق ببرنامج زمالة «ومضة إكس».

إضافة إلى أبحاث إضافية أجراها «مؤتمر ستيب»، أن 35.5% من الشركات الناشئة التي شملتها الاستبانة تتخذ من الإمارات مقراً لها، تليها مصر بنسبة 26.5%.

وشكل عدد الشركات الناشئة المسجلة رسمياً، من التي شملها الاستطلاع 32% فقط من الإجمالي وكانت 60% من تلك الشركات مسجلة إما في مصر أو في الإمارات.

حاضنة للشركات

ويشير التقرير أيضاً إلى أن الإمارات أصبحت حاضنة للشركات الناشئة التي تهدف إلى تأسيس أعمالها، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات التي تطمح إلى تمكين الدولة لتصبح الوجهة المفضلة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وذلك من خلال طرح العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحول دبي إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تقدم تسهيلات استثنائية، إضافة إلى جعلها مركزاً إقليمياً لتأسيس الشركات الناشئة مثل مدينة دبي للإنترنت وحي دبي للمستقبل الجديد.

إنجازات كبيرة

وقال راي درغام، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ستيب: يسرنا إطلاق هذا التقرير الذي أصدرته ومضة وتعد هذه المرة الأولى التي يبحث فيها القطاع عن كثب في الوضع الأولي للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التمويل. وتعد نتائج التقرير خير دليل على الإنجازات الكبيرة التي تشهدها المنطقة في مجال تطوير الرؤى التجارية والإبداعية من مجرد فكرة لتصبح شركات حقيقية.