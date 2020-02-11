تطوير منصة لتجارة السكر بدبي

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إبرام اتفاقية عضوية استراتيجية مع شركتي «الخليج للسكر» و«يونيفرسا بلوك تشين».

وتحدد هذه الاتفاقية إطار الدعم الذي ستقدمه منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز لعملية تطوير منصةٍ جديدة لتجارة السكر في دبي.

وستتيح المنصة التي يجري تطويرها حالياً للتجار شراء وتخزين وتداول السكر الذي تنتجه شركة «الخليج للسكر» من خلال عقود ذكية وتكنولوجيا «بلوك تشين» التي توفرها شركة «يونيفرسا».

وستلعب منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز دور السجل المركزي لحيازة وملكية السكر من خلال إصدار أذونات ملزمة تثبت وجود المخزونات الاحتياطية وتمكين أنشطة تجارة دولية آمنة وشفافة.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر دبي العالمي للسكر الذي تستضيفه دبي 2020، بحضور فريال أحمدي، وجمال الغرير، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة «الخليج للسكر»؛ وألكسندر بورودوفيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسا».

وقال جمال الغرير، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة «الخليج للسكر»:

«تعدّ الخليج للسكر أكبر مصفاة مستقلة لتكرير السكر في العالم مع سعة تخزينية إجمالية تتجاوز 1.6 مليون طن من السكر، ويسعدنا للغاية أن نكون قادرين على إنشاء منصة لتجارة السكر بالاعتماد على منصة قوية ومرموقة مثل ترايد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وباعتباره المركز العالمي الرائد لتجارة السلع، نتطلع للتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة من أجل تعزيز تجارة السكر في دبي».