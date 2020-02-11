«بيرل» و«نماء» تدعوان للتنوع الوظيفي

المصدر: (الشارقة- البيان)

نظمت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، ورشتي عمل بالشراكة مع مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، مؤخراً في كل من الإمارات والكويت، لمناقشة سبل تمكين الشركات العاملة في منطقة الخليج من دعم كوادرها النسوية العاملة.

وحملت ورشتا العمل عنوان «الجدوى الاقتصادية للتنوع الوظيفي»، حيث نُظّمت الأولى في المكتب التنفيذي للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بالشارقة.

والثانية في فندق ومنتجع موڤنبيك البدع في الكويت، بحضور نخبة من قادة الأعمال والمتخصصين في مجال التنوع الوظيفي والتدريب، والاستشارات والموارد البشرية، إلى جانب مجموعة من الموظفين يمثلون كافة القطاعات الاقتصادية في المنطقة.

وقالت ريم بنت كرم، مدير مؤسسة «نماء»: «يسهم تبني توجهات التنوع الوظيفي بتمكين المؤسسات من تطبيق السياسات الرامية لإحداث التحول الثقافي المنشود الذي من شأنه تحقيق النتائج المجدية، فالمرأة تمتلك الكثير من المواهب والقدرات والمعارف.

ومن الضروري نشر الوعي بين المؤسسات حول الفوائد والجدوى الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن ترسيخ ثقافة التنوع الوظيفي بسياساتها وهيكلياتها.

ويفتح تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الانحياز، الطريق أمام المرأة للتطور المهني والوظيفي والتدرج بالمناصب الإدارية والقيادية، إضافة إلى المساهمة الفاعلة بدعم الأعمال وضمان نموها وازدهارها».